Reggina-Sudtirol, le formazioni ufficiali: gioca Menez (Di domenica 28 agosto 2022) Le formazioni ufficiali della sfida tra Reggina e Sudtirol, padroni di casa con Menez dal primo minuto. Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Ci... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Ledella sfida tra, padroni di casa condal primo minuto.(4-3-3): Colombi; Pierozzi, Ci...

Reggina_1914 : ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaSudtirol ???? Qui per le formazioni ufficiali… - Reggina_1914 : 10.000 ????? Che spettacolo, Reggio ?? Ci vediamo #TuttiAlGranillo ?? Se non hai ancora acquistato il tuo biglietto… - III_Loca : RT @Reggina_1914: ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaSudtirol ???? Qui per le formazioni ufficiali ?? htt… - TheSharkBet : #Teamparieur ?? Reggina / SudTirol ???? ?? Reggina @ 1,95 ?? ?? Pour le suivi - SerieBItaliaBR : RT @Reggina_1914: ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Filippo Inzaghi per #RegginaSudtirol ???? Qui per le formazioni ufficiali ?? htt… -