Reddito di cittadinanza, Conte: "Abolirlo? Si rischia rivolta sociale" (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Teme una rivolta sociale con l'abolizione del Reddito di cittadinanza? "Assolutamente sì". Così risponde il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a una domanda a Zona Bianca su Rete 4 nella puntata in onda stasera. "Addirittura, con un caro bollette e caro energia, che costeranno 700 euro in più alle famiglie, andiamo a togliere una protezione sociale? – si chiede l'ex premier – Ricordo che, secondo l'Inps, abbiamo salvato 1 milioni di cittadini dalla povertà". "Qui si scherza con il fuoco, scherzano con il fuoco politici di mestiere che stanno lì da 20 o 30 anni, che guadagnano 500 euro al giorno, e si accaniscono su famiglie che integrano 500 euro al mese". L'articolo proviene da Italia Sera.

