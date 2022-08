Reazione a Catena 28 agosto 2022 | i Tre allo Spiedo vincono 3mila euro

(Di domenica 28 agosto 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 28. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora campioni i Tre, tre ragazzi del bresciano che cucinano spesso per beneficenza il piatto tipico della zona, loappunto. I Tre– Francesco, Alessandro e Marco – al loro terzo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.000. Bravi! Il loro montepremi totale va quindi a 3.092! Il gioco finale L’Ultima ...

ukeusui : Anagraficamente 20 anni spiritualmente Così quando il pomeriggio tardi sono fuori e quindi mi perdo la puntata di r… - gipsy1966 : RT @PulzelloO: stavo osservando queste trasmissioni a quiz,tipo 'reazione a catena' e similia,detti anche 'format'.tutti rigorosamente impo… - zazoomblog : Reazione a Catena chi ha vinto stasera: I tre allo spiedo montepremi e parola vincente di domenica 28 agosto -… - PulzelloO : stavo osservando queste trasmissioni a quiz,tipo 'reazione a catena' e similia,detti anche 'format'.tutti rigorosam… - reachyunho : AMICO HA VINTO A REAZIONE A CATENA URLO -

, I TRE ALLO SPIEDO OGGI 27 AGOSTO ANCORA CAMPIONI/ Guai all'Ultima! LUCIA ANNUNZIATA, CHE GAFFE A 'MEZZ'ORA IN PIÙ': SALUTA UNA FOTOGRAFIA (VIDEO)! Il dottor Ingroia ...... che si aprirà su Rai Uno alle 16 e si protrarrà sino alle 18.45, quando cederà il passo al quiz ''. Naturalmente, le Frecce Tricolori potranno essere osservate anche attraverso ...Reazione a Catena 2022. Domenica, giorno di festa e di relax per molti. Ma i telespettatori possono contare su una cosa: Reazione a Catena, il quiz game dell’estate, andrà in onda anche stasera, a par ...Tra le tante curiosità che girano intorno a Reazione a catena c’è quella che riguarda la sigla: che cosa dice Finalmente è stato svelato l’arcano, la rivelazione è sorprendente: ecco il significato.