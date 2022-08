Leggi su api.follow

(Di domenica 28 agosto 2022) Continua la riflessione, iniziata qualche giorno fa, su alcune delle sfide alla buona battaglia dellaCattolica. In questa parte vengono proposte degli aiuti per ben affrontarle. Cosa fare per evitare questi e altri errori? Prima di tutto occorre non farsi confondere dalle “sirene del” ma rimanere ancorati al fermo proposito di obbedire a Gesù Cristo, che è Dio incarnato. Per non allontanarci da Lui, dimenticandone le fattezze e gli insegnamenti, a causa dell’indifferentismo; e di conseguenza per superare la crisi; ci vengono incontro santi maestri, fratelli padri e amici. Ce ne sono, e non pochi, però bisogna compiere uno sforzo: cercare loro e non i “pokémon”; cerchiamoli, perché avremo la grazia di trovare personalità come G.K.Chesterton e Sant’Ireneo. Sul New Witness nel quale ribatté ...