nuova_venezia : Quell’ostilità di Meloni alle quote rosa - mattinodipadova : Quell’ostilità di Meloni alle quote rosa -

La Stampa

... alla fine, non rischia granché (almeno in'immediato al ...la profezia dei sondaggi si avveri e che la coalizione della... l'verso le formazioni sociali intermedie (sindacati, ecc.)...... il conservatorismo in stile anglosassone a cuia tratti ...è stata accolta in ambienti di centro - destra che'etichetta ...e occidentale rappresenta una dichiarazione di perpetua... Quell'ostilità di Meloni alle quote rosa