Quella volta con Berlusconi | la rivelazione che cambia la Storia | così fu ribaltato il risultato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022)fu la Florida del centrodestra. Come nel 2000 alle elezioni negli Usa lo scontro tra Bush e Al Gore si decise per uno scarto di soli 537 voti a vantaggio del primo nello Stato del sud-est, alle elezioni del 2006 in Italia la partita si decise per poco più di 24mila voti (lo 0,06%) a favore della coalizione del centrosinistra L'Unione prodiana - alla Camera. "Con 24mila voti, oggi saprai cos'è la frodeeee", si cantò allora, parafrasando Celentano. Sì, perché quei pochi consensi in più furono oggetto di (legittimi) sospetti di errori di trascrizione nei verbali, involontari nella migliore delle ipotesi, dolosi nella peggiore (per non parlare dei voti molto dubbi che permisero al centrosinistra di spuntarla al Senato sul fil di lana nella circoscrizione estero). Tuttavia al centrodestra fu negato il riconteggio completo delle schede, cosicché non si seppe mai se le ...