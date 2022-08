Quando gli influencer "pretendono" di mangiare gratis (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - “Instagram è un po' come è successo in Macondo di Gabriel García Márquez, non sai cosa sia finzione e cosa sia realtà. E non c'è niente di più magico che essere un influencer e fare un safari in Tanzania con una borsa Dior da 5.000 euro e scrivere: ‘Oh, quanto sono felice con così poco'". È quanto dichiara al Paìs Lorena Macías, creativa pubblicitaria e creatrice di un profilo Instagram da 234.000 utenti creato all'inizio della pandemia e dedicato a "Magical InfluRealism” nell'alludere alle critiche ricevute dalla coppia di influencer formata da Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón per il paternalismo e il razzismo che trasudavano i post che hanno realizzato durante la loro recente luna di miele in Africa. Già, perché sono sempre di più i profili che, per umorismo, sfigurano o criticano gli atteggiamenti dei creatori di contenuti digitali ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - “Instagram è un po' come è successo in Macondo di Gabriel García Márquez, non sai cosa sia finzione e cosa sia realtà. E non c'è niente di più magico che essere une fare un safari in Tanzania con una borsa Dior da 5.000 euro e scrivere: ‘Oh, quanto sono felice con così poco'". È quanto dichiara al Paìs Lorena Macías, creativa pubblicitaria e creatrice di un profilo Instagram da 234.000 utenti creato all'inizio della pandemia e dedicato a "Magical InfluRealism” nell'alludere alle critiche ricevute dalla coppia diformata da Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón per il paternalismo e il razzismo che trasudavano i post che hanno realizzato durante la loro recente luna di miele in Africa. Già, perché sono sempre di più i profili che, per umorismo, sfigurano o criticano gli atteggiamenti dei creatori di contenuti digitali ...

