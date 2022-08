Qualificazioni Mondiali di Pallacanestro | l’Italia di Pozzecco vince con la Georgia

(Di domenica 28 agosto 2022) Due su due. Dopo l’Ucraina,batte anche la(91-84) e compie un altro passo importante verso la qualificazione al Mondiale 2023. Un successo che non solo mantiene gli Azzurri al comando del girone L aumentando la distanza da una diretta concorrente in vista delle finestre di novembre e febbraio ma che permette agli uomini del commissario tecnico Gianmarcodi arrivare col morale altissimo all’EuroBasket ormai alle porte. La nota amara è rappresentata dall’infortunio al ginocchio sinistro riportato da Danilo Gallinari in apertura di ultimo quarto. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico Azzurro. Il miglior marcatore è stato Simone Fontecchio con 21 punti, in doppia cifra anche Gallinari (17), Spissu (15) e Melli (12). L’analisi di coach. ...

