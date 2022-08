Programmi TV di stasera, domenica 28 agosto 2022. Su Italia 1 il film di Steven Spielberg Ready Player One (Di domenica 28 agosto 2022) Ready Player One Rai1, ore 21.25: La Dama Velata – Replica Fiction del 2014, di Carmine Elia, con Miriam Leone, Lino Guanciale, Jaime Olias, Andrea Bosca, Lucrezia Lante della Rovere e Luciano Virgilio. 1×09 Il seme della follia: Clara teme che Guido sia coinvolto nell’omicidio di Ludovico, ma vedendo il suo sincero dolore allontana ogni dubbio. Intanto la crisi agraria provoca le proteste dei contadini, ma a Matteo viene impedito di consultarsi con Clara. 1×10 Lettera d’addio: Clara, internata nella clinica per malati di mente, realizza di essere stata avvelenata e fugge. Nel tentativo di raggiungere Matteo viene inseguita e finisce priva di sensi nelle acque dell’Adige. Tutti pensano sia morta suicida. Rai2, ore 21.00: TG2 Post Informazione. Rubrica di approfondimento del TG2. Rai2, ore 21.50: Bull - 1^ TV Serie TV. 6×03 Quando i Ragazzi ricchi ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 agosto 2022)One Rai1, ore 21.25: La Dama Velata – Replica Fiction del 2014, di Carmine Elia, con Miriam Leone, Lino Guanciale, Jaime Olias, Andrea Bosca, Lucrezia Lante della Rovere e Luciano Virgilio. 1×09 Il seme della follia: Clara teme che Guido sia coinvolto nell’omicidio di Ludovico, ma vedendo il suo sincero dolore allontana ogni dubbio. Intanto la crisi agraria provoca le proteste dei contadini, ma a Matteo viene impedito di consultarsi con Clara. 1×10 Lettera d’addio: Clara, internata nella clinica per malati di mente, realizza di essere stata avvelenata e fugge. Nel tentativo di raggiungere Matteo viene inseguita e finisce priva di sensi nelle acque dell’Adige. Tutti pensano sia morta suicida. Rai2, ore 21.00: TG2 Post Informazione. Rubrica di approfondimento del TG2. Rai2, ore 21.50: Bull - 1^ TV Serie TV. 6×03 Quando i Ragazzi ricchi ...

