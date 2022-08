Produzione agroalimentare: “coltivare” la protezione (Di domenica 28 agosto 2022) Il 2021 è stato il decimo anno più caldo per il nostro Paese dal 1800 . Il dato del 2021 si inserisce peraltro in un trend di temperature in costante ascesa, con un aumento di circa 0,45°C per decennio... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 agosto 2022) Il 2021 è stato il decimo anno più caldo per il nostro Paese dal 1800 . Il dato del 2021 si inserisce peraltro in un trend di temperature in costante ascesa, con un aumento di circa 0,45°C per decennio...

ItaliaZootecnia : RT @SostenCarni: In #Ue???? il 40% del comparto #agroalimentare è composto dal settore dell’#allevamento per un valore di circa 170 miliardi… - SostenCarni : In #Ue???? il 40% del comparto #agroalimentare è composto dal settore dell’#allevamento per un valore di circa 170 mi… - Herr_Karlheinz : RT @SkyArte: Seguiamo la storia di 4 agricoltori che si ribellano all'odierno sistema di produzione agroalimentare dando vita ad una vera e… - angelicapinzon8 : RT @SkyArte: Seguiamo la storia di 4 agricoltori che si ribellano all'odierno sistema di produzione agroalimentare dando vita ad una vera e… - SkyArte : Seguiamo la storia di 4 agricoltori che si ribellano all'odierno sistema di produzione agroalimentare dando vita ad… -