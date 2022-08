Prima vittoria per il “nuovo” Benevento: Forte affonda il Frosinone (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – La serata delle prime volte premia la Strega. Nella gara in cui il Benevento trova i primi gol in campionato e il Frosinone si ritrova a subirne, sono i giallorossi a conquistare i primi tre punti della nuova serie B. Gara maschia e combattuta al “Ciro Vigorito”, con la formazione di Caserta che indossa nuovamente l’elmetto dopo la battaglia di Genova. Questa volta il risultato premia il tecnico e il nuovo corso societario, con un mercato ancora in evoluzione e che dovrà portare ulteriori rinforzi per proseguire lungo la strada tracciata negli ultimi 180 minuti. La partita – Schieramenti confermati per i due tecnici. Caserta in blocco il 3-5-2 di Genova, al fianco di Forte gioca regolarmente La Gumina. Grosso, senza i nuovi acquisti, presenta il 4-2-3-1 con Moro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– La serata delle prime volte premia la Strega. Nella gara in cui iltrova i primi gol in campionato e ilsi ritrova a subirne, sono i giallorossi a conquistare i primi tre punti della nuova serie B. Gara maschia e combattuta al “Ciro Vigorito”, con la formazione di Caserta che indossa nuovamente l’elmetto dopo la battaglia di Genova. Questa volta il risultato premia il tecnico e ilcorso societario, con un mercato ancora in evoluzione e che dovrà portare ulteriori rinforzi per proseguire lungo la strada tracciata negli ultimi 180 minuti. La partita – Schieramenti confermati per i due tecnici. Caserta in blocco il 3-5-2 di Genova, al fianco digioca regolarmente La Gumina. Grosso, senza i nuovi acquisti, presenta il 4-2-3-1 con Moro ...

