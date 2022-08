Premier League 2022/23: Kane trascina il Tottenham, 2-0 contro il Nottingham (Di domenica 28 agosto 2022) Il Tottenham conquista la terza vittoria in quattro match: battuto 2-0 il Nottingham nel match valevole per la quarta giornata di Premier League 2022/23. Già in vantaggio al termine della prima frazione di gioco, gli uomini di Conte sbloccano il risultato al quinto minuto grazie al gran lavoro di Kulusevski. Il centrocampista ha servito Kane in area, quest’ultimo ha realizzato una splendida conclusione rasoterra battendo Henderson. Nella seconda frazione gli ospiti sprecano l’occasione del raddoppio. L’arbitro concede un rigore a favore degli Spurs, a causa di un tocco di mani in area da parte di un avversario. Sul dischetto si posiziona Kane che calcia alla sinistra, grande parata di Henderson che vieta il doppio vantaggio. Il 2-0 viene firmato poi all’81esimo ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Ilconquista la terza vittoria in quattro match: battuto 2-0 ilnel match valevole per la quarta giornata di/23. Già in vantaggio al termine della prima frazione di gioco, gli uomini di Conte sbloccano il risultato al quinto minuto grazie al gran lavoro di Kulusevski. Il centrocampista ha servitoin area, quest’ultimo ha realizzato una splendida conclusione rasoterra battendo Henderson. Nella seconda frazione gli ospiti sprecano l’occasione del raddoppio. L’arbitro concede un rigore a favore degli Spurs, a causa di un tocco di mani in area da parte di un avversario. Sul dischetto si posizionache calcia alla sinistra, grande parata di Henderson che vieta il doppio vantaggio. Il 2-0 viene firmato poi all’81esimo ...

GiovaAlbanese : C’è del nuovo movimento intorno ad #Arthur tra Portogallo e Francia, resta sullo sfondo la Premier League. La sua c… - gippu1 : Il declino irreversibile di #Haaland in un dato: partite che ci aveva messo a segnare una tripletta in Champions L… - EnricoTurcato : Erling #Haaland ha avuto un pessimo approccio con il calcio di Guardiola e con la Premier League. 6 gol in 4 partite. Oggi tripletta. - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #PremierLeague 2022/23: #Kane trascina il #Tottenham, 2-0 contro il #Nottingham - sportface2016 : #PremierLeague 2022/23: #Kane trascina il #Tottenham, 2-0 contro il #Nottingham -