fisco24_info : Portogallo: cancellate decine di nuovi voli per lo sciopero: Terzo giorno di agitazione degli addetti ai bagagli -

Decine di nuovi voli sono stati cancellati oggi in arrivo e in partenza dai principali aeroporti portoghesi a causa di uno sciopero all'addetto ai bagagli Portway, secondo i sindacati e la compagnia ...Mentre l'insieme delle domande formulate dall'industria vegetale sono statecon un colpo ... Per esempio, inesiste già un'opzione vegetariana nelle mense, mentre in Francia è ...Decine di nuovi voli sono stati cancellati oggi in arrivo e in partenza dai principali aeroporti portoghesi a causa di uno sciopero all'addetto ai bagagli Portway, secondo i sindacati e la compagnia d ...Ci stiamo avvicinando a grandi passi a settembre, mese che per moltissime persone è sinonimo di vacanze low cost e last minute. Viaggiare a settembre è spesso un vantaggio per una lunga serie di motiv ...