Porto Torres, Martina Berluti morta a 17 anni: caduta da cavallo durante l'allenamento (Di domenica 28 agosto 2022) Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all'ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo oggi dopo un giorno di agonia Martina Berluti , 17 anni, amazzone dell'... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022) Eradauned era stata trasportata all'ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo oggi dopo un giorno di agonia, 17, amazzone dell'...

vigilidelfuoco : Terminato l’intervento dei #vigilidelfuoco al molo industriale di Porto Torres (SS) per mettere in sicurezza la sti… - infoitinterno : Tragico incidente a Porto Torres, Martina muore a soli 17 anni dopo una caduta da cavallo - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all’ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtropp… - sardanews : Il dramma a Porto Torres: muore in un tragico allenamento Martina Berluti, stella dell’ippica… - QdSit : Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all’ospedale di Sassari in gravissime condizi… -