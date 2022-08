Perché l’ossessione del centrodestra per il Quirinale? Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di domenica 28 agosto 2022) Fin dal giorno dello scioglimento delle Camere la coalizione che tutti i sondaggi danno vincente ha innervato la campagna elettorale sull’abbrivio del presidenzialismo. Per primo, come sempre, è arrivato Silvio Berlusconi: se passa quella riforma, ha spiegato, Sergio Mattarella si deve dimettere. Adesso è la volta di Giorgia Meloni: se FdI è il primo partito, puntalizza, non può non darmi l’incarico di formare il governo. Più flebile, ma non meno acuminata, la voce di Matteo Salvini: prima contiamo i voti e poi lasciamo decidere al Colle. È come se la triade FdI-Lega-FI, consapevole o convinta di avere i numeri dalla sua parte, ponesse sullo sfondo la battaglia contro il centrosinistra per concentrarsi sul Rubicone da attraversare per essere legittimata a governare: il via libera del. Forse è vero che così facendo ognuno dei tre partiti si rivolge più ai ...