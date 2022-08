“Per me Ballando con le Stelle finisce qui”. Doccia fredda per Milly Carlucci: cosa è successo (Di domenica 28 agosto 2022) Roberta Bruzzone addio a Ballando con le Stelle. Si parla della nuova edizione del programma di Milly Carlucci che stavolta sarà caratterizzato da parecchie novità. Tanto per cominciare faranno parte del cast due ballerini che l’anno scorso erano assenti. Parliamo di Simone Di Serio e Sara Di Vaira. I due saranno nella giuria popolare insieme a Rossella Erra. Intanto sulla partecipazione di Enrico Montesano ci sono delle polemiche. Tra gli spettatori c’è chi ritiene che la presenza dell’attore, noto per le sue teorie negazioniste sul Covid, non sia proprio accettabile. E così ci sarebbe anche chi è pronto a far partire una petizione on line per chiederne l’estromissione dal programma. In ogni caso il prossimo 8 ottobre Ballando con le Stelle prende il via. E ci sarà un rinnovamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Roberta Bruzzone addio acon le. Si parla della nuova edizione del programma diche stavolta sarà caratterizzato da parecchie novità. Tanto per cominciare faranno parte del cast due ballerini che l’anno scorso erano assenti. Parliamo di Simone Di Serio e Sara Di Vaira. I due saranno nella giuria popolare insieme a Rossella Erra. Intanto sulla partecipazione di Enrico Montesano ci sono delle polemiche. Tra gli spettatori c’è chi ritiene che la presenza dell’attore, noto per le sue teorie negazioniste sul Covid, non sia proprio accettabile. E così ci sarebbe anche chi è pronto a far partire una petizione on line per chiederne l’estromissione dal programma. In ogni caso il prossimo 8 ottobrecon leprende il via. E ci sarà un rinnovamento ...

