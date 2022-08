"Per lo sport...". Fango contro il campione della Lega, la frase che fa scoppiare il caso (Di domenica 28 agosto 2022) «È una lezione che mi servirà». Lo ammette, Luigi Mastrangelo, stella della pallavolo azzurra, plurititolato con club e Nazionale e oggi, 47enne, debuttante in politica con la Lega (candidato nel plurinominale alla Camera nella sua Puglia), dopo l'incontro a un comizio con Matteo Salvini col quale da subito si è trovato in sintonia. Tanto che la politica leggi la macchina di propaganda della sinistra - gli ha dato subito il benvenuto dopo che ieri è inciampato in un'intervista a Radio Capital: «Bisognerebbe togliere magari un pochino, un qualcosina alla sanità. Siamo tutti bravi a dire che lo sport è salute, che fa bene a tante malattie, ma poi andiamo a vedere veramente chi pratica e quante ore al giorno dedichiamo al nostro fisico e la percentuale precipita. Lo sport deve diventare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) «È una lezione che mi servirà». Lo ammette, Luigi Mastrangelo, stellapallavolo azzurra, plurititolato con club e Nazionale e oggi, 47enne, debuttante in politica con la(candidato nel plurinominale alla Camera nella sua Puglia), dopo l'ina un comizio con Matteo Salvini col quale da subito si è trovato in sintonia. Tanto che la politica leggi la macchina di propagandasinistra - gli ha dato subito il benvenuto dopo che ieri è inciampato in un'intervista a Radio Capital: «Bisognerebbe togliere magari un pochino, un qualcosina alla sanità. Siamo tutti bravi a dire che loè salute, che fa bene a tante malattie, ma poi andiamo a vedere veramente chi pratica e quante ore al giorno dedichiamo al nostro fisico e la percentuale precipita. Lodeve diventare ...

