Pentathlon moderno, Europei 2022: la lista dei 15 convocati azzurri (Di domenica 28 agosto 2022) Sono quindici gli azzurri convocati per i Campionati Europei di Pentathlon moderno, in programma dal 13 al 19 settembre 2022 a Szekesfehervar, in Ungheria. La squadra ha completato un periodo di preparazione durato circa tre settimane al Sestriere e ora il Direttore Tecnico, Andrea Valentini, ha diramato la lista ufficiale per la rassegna continentale: Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Francesca Tognetti (Carabinieri), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) per la gara individuale. Nella staffetta ...

