Pentathlon moderno | 15 azzurri per gli Europei | il sogno è il podio

Si conclude il raduno della Nazionale Senior di Pentathlon moderno a Sestriere (Torino). Quattordici atleti azzurri hanno affrontato tre settimane in altura per preparare al meglio il prossimo impegno internazionale, i Campionati Europei in programma dal 13 al 19 settembre 2022 a Szekesfehervar, in Ungheria. La Nazionale italiana ha alloggiato presso l'Hotel Lago Losetta di Sestriere utilizzando, per gli allenamenti, impianti interni alla struttura o nelle immediate vicinanze. Una situazione logistica perfetta e con il meteo decisamente favorevole che ha consentito agli atleti di portare avanti al meglio la preparazione. Giornate di lavoro intense per gli azzurri, con focus su tiro, scherma, nuoto e corsa e, nell'ultima settimana di ritiro, anche sull'equitazione al Centro Ippico Torinese.

