Papa | visita il Duomo dell' Aquila | indossa il caschetto

vaticannews_it : Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’ape… - vaticannews_it : Primo appuntamento della visita di #PapaFrancesco a #LAquila con l'incontro coi familiari delle vittime del terremo… - Avvenire_Nei : #Concistoro Santa Sede. #PapaFrancesco e i nuovi cardinali in visita da #BenedettoXVI - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il Papa all'Aquila chiede per la ricostruzione post-terremoto 'collaborazione', 'sinergia' e 'un… - GDS_it : #PapaFrancesco ha salutato i detenuti presenti alla sua visita all’Aquila. «Voglio salutare e ringraziare la delega… -

...festa per l'arrivo di Bergoglio Sveglia anticipata per migliaia di persone in attesa della... le due aree doveFrancesco incontrerà i fedeli che si riempiono progressivamente. Tra questi ...Ilall'Aquila, accompagnato dal cardinale Giuseppe Petrocchi, è entrato nel Duomo per "unaprivata" considerato che, dopo il terremoto del 2009, la chiesa non è ancora agibile. Per visitare ..." Voi aquilani avete dimostrato un carattere resiliente, che vi ha consentito di avviare subito il lavoro coraggioso e paziente della ...Per ricostruire L'Aquila servono "collaborazione, sinergia e un impegno lungimirante. C'è bisogno dell'impegno di tutti". Lo ha detto Papa Francesco incontrando nel capoluogo abruzzese un gruppo di fa ...