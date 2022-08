Papa Francesco all'Aquila: "La pace si costruisce attraverso il perdono ricevuto e donato" (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - Dopo la pioggia di ieri e la fitta nebbia che ha costretto l'elicottero Papale a cambiare il luogo di atterraggio, il sole sbuca prepotente sull'Aquila per salutare Papa Francesco che ha aperto la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio dando il via alla Perdonanza Celestiniana. È il primo Pontefice a farlo. Nel capoluogo che ancora vive le drammatiche ferite del sisma del 2009 che provocò oltre 300 morti e 1.600 feriti, Bergoglio ha invitato al perdono ("L'Aquila sia davvero capitale di perdono, di pace e di riconciliazione!"), ha pregato per la pace in Ucraina e nel mondo, ha sottolineato la necessità di un "impegno lungimirante" per la ricostruzione della città e ha denunciato le "tante, troppe vittime" nelle ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - Dopo la pioggia di ieri e la fitta nebbia che ha costretto l'elicotterole a cambiare il luogo di atterraggio, il sole sbuca prepotente sull'per salutareche ha aperto la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio dando il via alla Perdonanza Celestiniana. È il primo Pontefice a farlo. Nel capoluogo che ancora vive le drammatiche ferite del sisma del 2009 che provocò oltre 300 morti e 1.600 feriti, Bergoglio ha invitato al("L'sia davvero capitale di, die di riconciliazione!"), ha pregato per lain Ucraina e nel mondo, ha sottolineato la necessità di un "impegno lungimirante" per la ricostruzione della città e ha denunciato le "tante, troppe vittime" nelle ...

