Papa Francesco a L'Aquila: "Vicinanza a famiglie colpite da terremoto 2009" (Di domenica 28 agosto 2022) Papa Francesco è atterrato a L'Aquila questa mattina intorno alle 8:45, dopo che le condizioni meteo sulla città con una leggera nebbia hanno fatto spostare in Piazza d'Armi l'atterraggio inizialmente previsto allo stadio Gran Sasso. Tutta la città ha atteso la visita del Pontefice, che ha incontrato i fedeli in piazza Duomo e in piazzale di Collemaggio per aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e officiare la Perdonanza, l'evento religioso istituito da Celestino V nel 1294. Il Papa è stato accolto dal cardinale Giuseppe Petrocchi, dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dal prefetto dell'Aquila Cinzia Teresa Torraco e dal sindaco Pierluigi Biondi.

