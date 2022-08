Papa a L'Aquila corregge Dante: Celestino fu l'uomo del 'sì' (Di domenica 28 agosto 2022) "Erroneamente ricordiamo la figura di Celestino V come 'colui che fece il gran rifiuto', secondo l'espressione di Dante nella Divina Commedia. Ma Celestino V non è stato l'uomo del 'no', è stato l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) "Erroneamente ricordiamo la figura diV come 'colui che fece il gran rifiuto', secondo l'espressione dinella Divina Commedia. MaV non è stato l'del 'no', è stato l'...

vaticannews_it : Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’ape… - vaticannews_it : Epicoco: Celestino V e Francesco, due pontificati nel segno della misericordia. @EpicocoLM #PapaFrancesco #laquila… - vaticannews_it : #laquila 'Gli aquilani sono in attesa . Dal cielo benedici la nostra città, piccolo frammento di una umanità che ce… - News24_it : Papa: per ricostruzione Aquila serve impegno lungimirante - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Che cosa è la Perdonanza celestiniana che si tiene ogni anno all'Aquila? Oggi il Papa aprirà la… -