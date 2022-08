Pallanuoto femminile, Europei 2022: oggi Italia-Spagna, decisiva per il primo posto nel girone (Di domenica 28 agosto 2022) Subito un match fondamentale per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Spalato. In terra croata, infatti, le azzurre oggi se la vedranno con la Spagna vice campionessa olimpica in carica. Un incontro decisivo per le sorti del raggruppamento B: visto il livello delle rivali, sembra scontato dire che la squadra che riuscirà ad imporsi conquisterà il primo posto nel girone. Entrambe hanno dimostrato già ieri all’esordio di essere un gradino sopra le rivali (sia le iberiche che le azzurre hanno rispettivamente dilagato con Serbia e Slovacchia). Le parole del ct Carlo Silipo dopo l’incontro di ieri: “E’ stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Dobbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Subito un match fondamentale per il Setterosa aglidiin quel di Spalato. In terra croata, infatti, le azzurrese la vedranno con lavice campionessa olimpica in carica. Un incontro decisivo per le sorti del raggruppamento B: visto il livello delle rivali, sembra scontato dire che la squadra che riuscirà ad imporsi conquisterà ilnel. Entrambe hanno dimostrato già ieri all’esordio di essere un gradino sopra le rivali (sia le iberiche che le azzurre hanno rispettivamente dilagato con Serbia e Slovacchia). Le parole del ct Carlo Silipo dopo l’incontro di ieri: “E’ stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Dobbiamo ...

