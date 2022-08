Pallanuoto femminile, Europei 2022: Italia-Spagna 12-9. Tabani show, Setterosa strepitoso (Di domenica 28 agosto 2022) PAGELLE Italia-Spagna 12-9 Europei Pallanuoto 2022 Giuseppina Condorelli, senza voto. Chiara Tabani, voto 8,5: nella seconda parte di gara si prende sulle spalle la squadra, mette a segno una tripletta da sogno che ovviamente va oltre a tutto il lavoro fatto nel match. Giuditta Galardi, voto 7: il primo match l’aveva visto dalla tribuna. Arriva l’esordio, con gran qualità: soli 5? in acqua, ma conditi da una rete splendida in beduina. Silvia Avegno, voto 6,5: una delle più impegnate in acqua. Lavora al top in difesa, si fa trovare pronta anche in attacco. Sofia Giustini, voto 7,5: instancabile. 26? in acqua a livelli pazzeschi. È sempre la prima a lanciare le controfughe della squadra, lavora da rifinitrice, da attaccante, da difensore. Eccezionale. Dafne Bettini, voto 6: in un match ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) PAGELLE12-9Giuseppina Condorelli, senza voto. Chiara, voto 8,5: nella seconda parte di gara si prende sulle spalle la squadra, mette a segno una tripletta da sogno che ovviamente va oltre a tutto il lavoro fatto nel match. Giuditta Galardi, voto 7: il primo match l’aveva visto dalla tribuna. Arriva l’esordio, con gran qualità: soli 5? in acqua, ma conditi da una rete splendida in beduina. Silvia Avegno, voto 6,5: una delle più impegnate in acqua. Lavora al top in difesa, si fa trovare pronta anche in attacco. Sofia Giustini, voto 7,5: instancabile. 26? in acqua a livelli pazzeschi. È sempre la prima a lanciare le controfughe della squadra, lavora da rifinitrice, da attaccante, da difensore. Eccezionale. Dafne Bettini, voto 6: in un match ...

