Pagelle Verona Atalanta | Koopmeiners che siluro | male Hateboer – VOTI

(Di domenica 28 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.HellasMontipò (6,5) Coppola (5,5) Gunter (6) Ceccherini (6,5) Terracciano (6) Tameze (6) Veloso (5,5) Ilic (6,5) Lazovic (6,5) Henry (5,5) Lasagna (5,5) Veloso (6) Hien (6) Courtinovis (SV) Djuric (SV) Hongla (SV)Musso (6,5) Toloi (7,5) Demiral (7) Okoli (7,5)(4) De Roon (6,5)(8) Soppy (6) Malinovskyi ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Atalanta Ledei protagonisti del match trae Atalanta, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Ilic