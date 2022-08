Ostia | musica a tutto volume e lettini abusivi | blitz negli stabilimenti balneari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 agosto 2022) Il mese di agosto sta per finire, per molti anche le vacanze sono giunte al capolinea. Ma i controlli dei caschi bianchi,del litorale romano, non si fermano. E non conoscono fine. Anzi, gli agenti della Polizia Locale stanno continuando a passare al setaccio i lidi, sopratquelli di, per ‘scovare’ eventuali discoteche abusive o illeciti, tra alcolici somministrati oltre l’orario consentito e attrezzature irregolari. Controlli nei lidi diSono cinque le attività sul lungomare diche sono state sanzionate. I caschi bianchi, infatti, hanno riscontrato diverse violazioni amministrative. C’è chi utilizzava, in modo irregolare, le attrezzature da spiaggia e chi, invece, non rispettava le norme e aveva laa ...