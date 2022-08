Oroscopo Paolo Fox Lunedì 29 Agosto 2022 | Gemelli insoddisfatto

Leggi su zon

(Di domenica 28 agosto 2022) L’diFox per oggi,29Ariete Settimana importante perché Venere sarà ancora nel segno e questo periodo andrà sfruttato per cercare di risolvere qualche problema personale. C’è più coraggio rispetto al passato, un rinnovo è più vicino. Chi ha avuto una separazione e chi ha vissuto una crisi può e deve pensare di rimarginare le ferite. Questo Giove rappresenta una sorta di salvagente dopo settimane di grande disagio. Toro C’è una grande voglia di cambiare, di trasformare la vostra vita. In maniera graduale e forse anche silenziosa sta cambiando tutto nelle vostra vita. La giornata di oggi è ancora velata da Venere contraria ma dal 5 settembre le cose cambieranno e anche chi ha vissuto una crisi potrà contare su qualcosa di bello. Sarà possibile anche vincere una ...