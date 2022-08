Olga Kolobova: spia russa nella NATO rubava segreti da 10 anni (Di domenica 28 agosto 2022) Con la recente scoperta di una spia russa, tale Maria Adela Kuhfeldt Rivera, alias di Olga Kolobova infiltrata per 10 anni e giunta ai vertici della NATO, il passato si insinua con prepotenza nel presente. Dopo la crisi Ucraina e le operazioni militari conseguite dalla Russia, si sta assistendo a un ritorno a quella che oggi conosciamo come “guerra fredda”. Il ruolo delle spie, agenti a caccia di segreti tra realtà e finzione Nell’immaginario collettivo, la figura dell’agente segreto è certamente quella del famoso agente 007, interpretata nel corso degli anni da leggende del cinema come Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan e in ultimo Daniel Craig. Ma se la vita di un agente segreto, vista dal grande schermo appare ai limiti del verosimile, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Con la recente scoperta di una, tale Maria Adela Kuhfeldt Rivera, alias diinfiltrata per 10e giunta ai vertici della, il passato si insinua con prepotenza nel presente. Dopo la crisi Ucraina e le operazioni militari conseguite dalla Russia, si sta assistendo a un ritorno a quella che oggi conosciamo come “guerra fredda”. Il ruolo delle spie, agenti a caccia ditra realtà e finzione Nell’immaginario collettivo, la figura dell’agente segreto è certamente quella del famoso agente 007, interpretata nel corso deglida leggende del cinema come Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan e in ultimo Daniel Craig. Ma se la vita di un agente segreto, vista dal grande schermo appare ai limiti del verosimile, ...

repubblica : Russia, Soldatov: 'La spia Olga Kolobova cercava informazioni sulle vite private degli ufficiali. Per spiare la Nat… - ArtemisVo : RT @repubblica: Russia, Soldatov: 'La spia Olga Kolobova cercava informazioni sulle vite private degli ufficiali. Per spiare la Nato, il Gr… - disinformate_it : RT @repubblica: Russia, Soldatov: 'La spia Olga Kolobova cercava informazioni sulle vite private degli ufficiali. Per spiare la Nato, il Gr… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Russia, Soldatov: 'La spia Olga Kolobova cercava informazioni sulle vite private degli ufficiali. Per spiare la Nato, il Gr… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @GabryBab10: @alex_orlowski Maria Adela Kuhfeldt Rivera. Identità fittizia. Vero nome 'sarebbe' Olga Kolobova. #MariaAdelaKuhfeldtRiv… -