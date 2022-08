Oggi 28 agosto, Sant’Agostino | Placò la sua inquietudine solo quando incontrò Dio (Di domenica 28 agosto 2022) 28Dopo una gioventù irrequieta e dissoluta aderirà alla fede cristiana facendosi docile alle illuminazioni dell’amore divino. Agostino diventerà così il Doctor Gratiae, “Dottore della Grazia” acquistando la suprema libertà dello spirito che gli permetterà di dire: «Ama Dio e fa’ quello che vuoi», perché chi ama davvero Dio non potrà che essere buono e onesto. L'articolo Oggi 28 agosto, Sant’Agostino Placò la sua inquietudine solo quando incontrò Dio proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 28 agosto 2022) 28Dopo una gioventù irrequieta e dissoluta aderirà alla fede cristiana facendosi docile alle illuminazioni dell’amore divino. Agostino diventerà così il Doctor Gratiae, “Dottore della Grazia” acquistando la suprema libertà dello spirito che gli permetterà di dire: «Ama Dio e fa’ quello che vuoi», perché chi ama davvero Dio non potrà che essere buono e onesto. L'articolo28la suaDio proviene da La Luce di Maria.

