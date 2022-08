NWA: Ci sono stati ben due cambi titolati nella Night 1 di NWA 74 (Di domenica 28 agosto 2022) nella notte di ieri si è svolta la Night 1 di NWA 74, evento dedicato al settantaquattresimo anniversario della compagnia. L’evento ha già regalato momenti degni di nota, ieri notte abbiamo infatti assistito a ben due cambi titolati nei match con in palio gli NWA World Tag Team Titles e l’NWA National Heawyweight Title. Ecco nel dettaglio cos’è accaduto nei match in questione. La Rebellion conquista i titoli vacanti Prima del match con in palio i titoli di coppia della NWA, la Commonwealth Connection ha dovuto rendere vacanti le loro cinture dato che Doug Williams non ha ricevuto l’ok dei medici per combattere a causa di alcuni problemi di salute. Il match per i titoli di coppia è stato trasformato dunque in un incontro per decretare un nuovo campione, Luke & PJ Hawx hanno preso il posto degli ex ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022)notte di ieri si è svolta la1 di NWA 74, evento dedicato al settantaquattresimo anniversario della compagnia. L’evento ha già regalato momenti degni di nota, ieri notte abbiamo infatti assistito a ben duenei match con in palio gli NWA World Tag Team Titles e l’NWA National Heawyweight Title. Ecco nel dettaglio cos’è accaduto nei match in questione. La Rebellion conquista i titoli vacanti Prima del match con in palio i titoli di coppia della NWA, la Commonwealth Connection ha dovuto rendere vacanti le loro cinture dato che Doug Williams non ha ricevuto l’ok dei medici per combattere a causa di alcuni problemi di salute. Il match per i titoli di coppia è stato trasformato dunque in un incontro per decretare un nuovo campione, Luke & PJ Hawx hanno preso il posto degli ex ...

