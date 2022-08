Nuova condanna per i fratelli Bianchi: 4 anni e mezzo per spaccio di droga ed estorsione (Di domenica 28 agosto 2022) Altri problemi con la giustizia per i fratelli Bianchi. Marco e Gabriele, condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte del 6 settembre 2020, sono coinvolti in un’altra inchiesta che nel dicembre di quello stesso anno ha portato a vari arresti da parte dell Procura di Velletri per un giro di droga e pestaggi. I Bianchi sono stati condannati prima a 5 anni e 4 mesi di reclusione per lo spaccio di droga e il giro di estorsioni, ora in Appello a 4 anni e 6 mesi. Il gruppo di giovani, tra cui anche Omar Shabani, spacciava soprattutto cocaina nell’area di Velletri Lariano, Artena e dintorni. Il lusso che ostentavano sui social, così come il fatto che consegnavano droga su auto di grossa ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Altri problemi con la giustizia per i. Marco e Gabriele,ti all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte del 6 settembre 2020, sono coinvolti in un’altra inchiesta che nel dicembre di quello stesso anno ha portato a vari arresti da parte dell Procura di Velletri per un giro die pestaggi. Isono statiti prima a 5e 4 mesi di reclusione per lodie il giro di estorsioni, ora in Appello a 4e 6 mesi. Il gruppo di giovani, tra cui anche Omar Shabani, spacciava soprattutto cocaina nell’area di Velletri Lariano, Artena e dintorni. Il lusso che ostentavano sui social, così come il fatto che consegnavanosu auto di grossa ...

MediasetTgcom24 : Omicidio Willy, nuova condanna per i fratelli Bianchi per spaccio ed estorsioni - infoitinterno : Nuova condanna per i fratelli Bianchi: 4 anni e mezzo per spaccio di droga ed estorsione - infoitinterno : Nuova condanna per i fratelli Bianchi dopo l’ergastolo per l'omicidio di Willy - infoitinterno : Droga, auto di lusso e pestaggi: nuova condanna per i fratelli Bianchi - infoitinterno : Fratelli Bianchi, nuova condanna: la rete di spaccio, i nomi in codice dati alla droga e i pestaggi -