KikiBenigno : RT @QuelGiornale: @Gazzetta_it Avete dato più spazio al matrimonio di Federica Pellegrini che alle medaglie italiane ai mondiali e agli eur… - QuelGiornale : @Gazzetta_it Avete dato più spazio al matrimonio di Federica Pellegrini che alle medaglie italiane ai mondiali e ag… - itsgyn_ : RT @lokisuperstark: Dopo gli europei di nuoto ero entrata in astinenza di sport Menomale che ci sono i mondiali di pallavolo?? #MWCH2022 - lokisuperstark : Dopo gli europei di nuoto ero entrata in astinenza di sport Menomale che ci sono i mondiali di pallavolo?? #MWCH2022 - claudiagen : RT @Eurosport_IT: Con l'argento di oggi nella 5km, Greg raggiunge Federica Pellegrini a 1?1? medaglie ai Mondiali ???????? @mafaldina88 6x??4x… -

Tiscali

Dal 30 agosto al 4 settembre è in programma a Lima (Perù), al Videna Aquatic Center, l'ottava edizione deijuniores di. Batterie previste dalle 9.30 e finali dalle 18.00 ( - 7h in ......femminile gioca oggi la finale per il 5° - 6° posto ai campionatidi categoria a Larissa in Grecia e lo farà con in acqua anche la giovane Beatrice Cassarà atleta delle Rane Rosa Como. ... Nuoto: Mondiali Jr. 16 azzurrini per il Perù, in gara anche Popovici Il fuoriclasse romeno sarà la stella a Lima, Bolognani 'Un'esperienza nuova' ROMA (ITALPRESS) - Antivigilia dell'ultimo ma importante ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.