Nuoto: lutto per Giorgio Minisini, morto a soli 56 anni il padre Roberto (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Grave lutto per il campione europeo e mondiale di Nuoto artistico Giorgio Minisini, per la prematura scomparsa del padre Roberto a soli 56 anni. Lo rende noto la FederNuoto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Roberto Minisini, giudice internazionale, proprio in questi giorni era impegnato ai campionati europei tra élite e master, a Roma. Lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette ed allenatrice,e gli altri figli Diana (30 anni) e Marco (28), pallanostista alla NC Civitavecchia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Graveper il campione europeo e mondiale diartistico, per la prematura scomparsa del56. Lo rende noto la Federcon un comunicato pubblicato sul sito ufficiale., giudice internazionale, proprio in questi giorni era impegnato ai campionati europei tra élite e master, a Roma. Lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette ed allenatrice,e gli altri figli Diana (30) e Marco (28), pallanostista alla NC Civitavecchia.

