Nuoto di fondo, altro successo per Domenico Acerenza: è sua la 10 km in Canada per la FINA World Series (Di domenica 28 agosto 2022) In occasione degli Europei di Nuoto 2022 di Roma, i nostri azzurri ci hanno regalato emozioni e soddisfazioni praticamente a non finire, siglando record su record, simbolo di un movimento in costante crescita anche per quel che riguarda il Nuoto di fondo. Oltre al mostruoso (termine di per sé comunque riduttivo viste le sue abilità) Gregorio Paltrinieri, abbiamo avuto modo di ammirare anche le doti di Domenico Acerenza, fresco detentori di due titoli europei nella 10 km e nella staffetta, senza dimenticare l'argento della 5 km. In questo fine settimana l'azzurro, tesserato per il Circolo Canottieri di Napoli, è stato protagonista in quel di Lac Mégantic, in Canada, sede della terza tappa della FINA Marathon World Series dopo gli ...

