Nuoto di fondo, Acerenza è oro nella terza tappa della World League (Di domenica 28 agosto 2022) Ormai proiettato in una nuova dimensione un instancabile Domenico Acerenza che, dopo l’oro europeo nella 10 km (leggi qui) e con la staffetta mixed a Roma 2022 (leggi qui), si impone anche nella terza tappa delle World Series, in svolgimento a Lac Megantic in Canada. Il 27enne lucano, dopo una gara sempre in testa, strappa negli ultimi duecento metri e vince in 1h50’50”83, precedendo l’australiano Nicholas Sloman in 1h50’51”68 e l’ungherese David Betlehem in 1h50’52”00. Ottimo quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) in 1h51’10”15. nella prova femminile splendida seconda Ginevra Taddeucci, vice campionessa europea a Roma 2022 ed altra moschettiera della staffetta mixed d’oro. La 25enne di Firenze, chiude in 2h01’10”04, bruciata allo sprint ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 28 agosto 2022) Ormai proiettato in una nuova dimensione un instancabile Domenicoche, dopo l’oro europeo10 km (leggi qui) e con la staffetta mixed a Roma 2022 (leggi qui), si impone anchedelleSeries, in svolgimento a Lac Megantic in Canada. Il 27enne lucano, dopo una gara sempre in testa, strappa negli ultimi duecento metri e vince in 1h50’50”83, precedendo l’australiano Nicholas Sloman in 1h50’51”68 e l’ungherese David Betlehem in 1h50’52”00. Ottimo quinto Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) in 1h51’10”15.prova femminile splendida seconda Ginevra Taddeucci, vice campionessa europea a Roma 2022 ed altra moschettierastaffetta mixed d’oro. La 25enne di Firenze, chiude in 2h01’10”04, bruciata allo sprint ...

