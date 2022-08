Novità Xiaomi 13 Ultra: previsto lancio globale per il nuovo top di gamma (Di domenica 28 agosto 2022) Come ben sappiamo, verso gli inizi dello scorso mese di luglio Xiaomi ha lanciato lo Xiaomi 12S Ultra, smartphone di punta che, però, non è giunto sul mercato mondiale, ma solo internamente. Tuttavia, adesso c’è grande attesa per quanto riguarda il nuovo modello Xiaomi 13 Ultra, per il quale il produttore asiatico avrebbe in serbo alcuni piani. Secondo quanto riferito su Twitter da Lei Jun, CEO di Xiaomi, il prossimo Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile anche nei mercato globali. Normalmente il colosso cinese propone il lancio di uno o due modelli Ultra l’anno, di cui uno smartphone top di gamma ed un flagship killer con marchio Redmi. Questa volta come nuova uscita il brand cinese ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Come ben sappiamo, verso gli inizi dello scorso mese di luglioha lanciato lo12S, smartphone di punta che, però, non è giunto sul mercato mondiale, ma solo internamente. Tuttavia, adesso c’è grande attesa per quanto riguarda ilmodello13, per il quale il produttore asiatico avrebbe in serbo alcuni piani. Secondo quanto riferito su Twitter da Lei Jun, CEO di, il prossimo13sarà disponibile anche nei mercato globali. Normalmente il colosso cinese propone ildi uno o due modellil’anno, di cui uno smartphone top died un flagship killer con marchio Redmi. Questa volta come nuova uscita il brand cinese ...

stefanodonno75 : Novità - Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera… - CaputoItalo : Novità - Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera… - TuttoTechNet : Xiaomi lancia 5 nuovi prodotti per la Smart Home: ecco tutte le novità #xiaomi - federiko87 : Xiaomi presenta Xiaomi MIX Fold 2 e tante altre novità, disponibili per ora solo in Cina - GizChinait : Black Shark 5 diventa High Energy: tutte le novità della versione speciale #BlackShark #BlackShark5 #XIAOMI… -