dchinellato : L’atmosfera al City Ground di Nottingham, col Forest che indossa la sua storica maglia “Garibaldi red”. Si, ispirat… - TuttoMercatoWeb : TMW - Juve, sondaggio per Reguilon: sull'esterno resta comunque forte il Nottingham Forest - sportli26181512 : Nottingham Forest: in tribuna anche il nuovo acquisto arrivato dall'Atletico Madrid: Presente anche il nuovo acquis… - DavidAmoyal : RT @dchinellato: L’atmosfera al City Ground di Nottingham, col Forest che indossa la sua storica maglia “Garibaldi red”. Si, ispirata propr… - Jose_J95 : @David_Guti Nottingham Forest o Forest asecas pero nunca el Nottingham. -

(INGHILTERRA) - Il Tottenham di Antonio Conte non stecca sul campo dele vince per 2 - 0 il match valido per la quarta giornata di Premier League. Un successo che consente al tecnico italiano di agganciare il sorprendente Brighton e il Manchester City ...... la Roma respinge la proposta da 55 milioni DIRETTATOTTENHAM: I VOLTI NOTI C'è tanta Italia nella diretta diTottenham grazie agli Spurs. Se nei padroni di casa non ...Kane trascina il Tottenham con una doppietta, ma sbaglia un penalty con il Tottenham dopo anni: non avveniva dal 2017/2018.