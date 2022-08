"Non si può toccare". La frase che scatena la reazione di Fratelli d'Italia: cosa è successo (Di domenica 28 agosto 2022) Claudia Fusani, giornalista e opinionista di Tiscali, spesso interviene ai microfoni di Controcorrente per commentare la politica di casa nostra. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4, il tema centrale è quello del Pnrr. Come è noto il centrodestra e Fratelli d'Italia in testa chiedono una revisione del Piano varato dall'Europa che dovrebbe fra ripartire il Paese dopo la batosta Covid del biennio 2020-2022. Fratelli d'Italia non ha mai fatto mistero di voler ritoccare il Pnrr alleggerendo le clausole previste per dare respiro all'economia che adesso è in una fase totalmente diversa rispetto a quando è stata varata la misura di Bruxelles. In tutti questi mesi il Paese ha dovuto fare i conti con la crisi energetica, con l'aumento vertiginoso dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Claudia Fusani, giornalista e opinionista di Tiscali, spesso interviene ai microfoni di Controcorrente per commentare la politica di casa nostra. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4, il tema centrale è quello del Pnrr. Come è noto il centrodestra ed'in testa chiedono una revisione del Piano varato dall'Europa che dovrebbe fra ripartire il Paese dopo la batosta Covid del biennio 2020-2022.d'non ha mai fatto mistero di voler riil Pnrr alleggerendo le clausole previste per dare respiro all'economia che adesso è in una fase totalmente diversa rispetto a quando è stata varata la misura di Bruxelles. In tutti questi mesi il Paese ha dovuto fare i conti con la crisi energetica, con l'aumento vertiginoso dei ...

elio_vito : Meloni, se vinco il Capo dello Stato non può non indicarmi... Temo che l'aspirante premier, impegnata a studiare le… - CarloCalenda : .?@EnricoLetta? ma come fai, nel momento di massimo bisogno di gas, anche per essere indipendenti da Putin, a fare… - EnricoLetta : Non si può tollerare l’ingerenza di una potenza straniera ostile. Se si è patrioti, se si è per l’Italia, si condan… - rev_emi : RT @EnricoFaraboll1: ???????? Il ministero degli Esteri ungherese ha detto che l'Europa dipenderà ancora a lungo dalle risorse energetiche russ… - Bu39159456 : @aboubakar_soum Se non volete mandare in pensione chi ha lavorato tutta la vita mentre i giovani faticano a trovare… -

Svolta Milan, c'è il difensore. Pioli si gode De Ketelaere e punge Leao Nella sfida vinta con il Bologna, Charles De Ketelaere non ha tradito le attese. Da titolare, ha ... ossia otto come Dusan Vlahovic ), Stefano Pioli può quindi contare sulla pazzesca qualità del ... C'è Sainz davanti a tutti. Però Max retrocesso ipoteca già la vittoria Un peccato veniale perché comunque non sarebbe mai riuscito a battere Verstappen che ha viaggiato su un altro pianeta per tutto il fine settimana. Anche partendo 14° Max può puntare alla vittoria. Se ... Corriere della Sera Nella sfida vinta con il Bologna, Charles De Ketelaereha tradito le attese. Da titolare, ha ... ossia otto come Dusan Vlahovic ), Stefano Pioliquindi contare sulla pazzesca qualità del ...Un peccato veniale perché comunquesarebbe mai riuscito a battere Verstappen che ha viaggiato su un altro pianeta per tutto il fine settimana. Anche partendo 14° Maxpuntare alla vittoria. Se ... Putin brucia il gas perché non può farne a meno