"Non si può perdere tempo". Ora parla Carlo Nordio, il piano per salvare l'Italia (Di domenica 28 agosto 2022) Carlo Nordio ha le idee chiare. L'ex magistrato e candidato con Fratelli d'Italia spiega quali sono le vere emergenze del Paese su cui deve intervenire il prossimo governo. In un'intervista a Qn, Nordio non usa giri di parole: "Oggi la vera emergenza è l'economia. Ebbene, la lentezza della giustizia civile e penale ci costa, secondo studi accurati e indipendenti, circa un due per cento di Pil". A questo punto spiega cosa va fatto subito: "Quindi", ha avvertito, "la prima cosa da fare è la radicale eliminazione e semplificazione di una serie di norme sostanziali e procedurali complesse e contraddittorie che rallentano i processi e paralizzano l'amministrazione". Per Nordio "l'esempio più emblematico è il reato di abuso di ufficio, che ha creato la cosiddetta amministrazione difensiva, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)ha le idee chiare. L'ex magistrato e candidato con Fratelli d'spiega quali sono le vere emergenze del Paese su cui deve intervenire il prossimo governo. In un'intervista a Qn,non usa giri di parole: "Oggi la vera emergenza è l'economia. Ebbene, la lentezza della giustizia civile e penale ci costa, secondo studi accurati e indipendenti, circa un due per cento di Pil". A questo punto spiega cosa va fatto subito: "Quindi", ha avvertito, "la prima cosa da fare è la radicale eliminazione e semplificazione di una serie di norme sostanziali e procedurali complesse e contraddittorie che rallentano i processi e paralizzano l'amministrazione". Per"l'esempio più emblematico è il reato di abuso di ufficio, che ha creato la cosiddetta amministrazione difensiva, per ...

