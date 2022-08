“Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie”: il commento di Fabrizio Corona che ironizza sulla somiglianza con Iannone (Di domenica 28 agosto 2022) Fabrizio Corona si è divertito a giocare sulla sua somiglianza con Andrea Iannone. Il pilota, ex di Belen Rodriguez, è stato recentemente paparazzato in compagnia di Elodie. Ma facciamo un passo indietro. Il fil rouge tra Corona e Iannone è Belen: entrambi, in passato, sono stati fidanzati con la modella argentina e il primo ha sempre scherzato sul fatto che tutti i compagni della Rodriguez gli somigliassero. Sebbene la relazione non sia ancora ufficiale, il pilota, invece, sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla cantante romana, con la quale è stato immortalato in Costa Smeralda e poi a Lugano. I due sono apparsi sulle copertine dei giornali e Corona ha colto l’occasione per ironizzare sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)si è divertito a giocaresuacon Andrea. Il pilota, ex di Belen Rodriguez, è stato recentemente paparazzato in compagnia di. Ma facciamo un passo indietro. Il fil rouge traè Belen: entrambi, in passato, sono stati fidanzati con la modella argentina e il primo ha sempre scherzato sul fatto che tutti i compagni della Rodriguez gli somigliassero. Sebbene la relazione non sia ancora ufficiale, il pilota, invece, sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla cantante romana, con la quale è stato immortalato in Costa Smeralda e poi a Lugano. I due sono apparsi sulle copertine dei giornali eha colto l’occasione perre...

seekerofdreams_ : @Fedeoer Davvero? Non lo sapevo - piro_piro15 : @alex63roy @Monica09058845 Cioè ho una cosa del genere vicino a casa e non lo sapevo? - VeraEsincera : RT @lucianocapone: Non sapevo che secondo la Costituzione la presunzione d’innocenza fosse un concetto variabile in funzione della gravità… - duckadil : @angrycollii sì... a un certo punto me la sono ritrovata nella galleria per qualche motivo e non sapevo perché ma l… - veenusbi : @vettelsunshine nn lo sapevo ma vabe non sono sorpresa era 1 uomo -