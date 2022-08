“Non ho parole” | Dramma dopo il concerto: il rapper completamente attonito (Di domenica 28 agosto 2022) Un lutto straziante, una vita strappata dopo ore di divertimento ed emozioni: la storia della giovane Stella ha commosso persino un famoso rapper. Poco prima di perdere la vita, infatti, era stata al suo concerto Aveva trascorso la serata in un locale assistendo al concerto di un rapper che amava ma, mentre faceva rientro a casa, è deceduta in un tragico incidente. Lasciando un vuoto incolmabile nei genitori, negli amici, in tutta la sua famiglia, ma anche nel rapper stesso, informato di quanto accaduto dopo la sua performance dal vivo e rimasto letteramente sconvolto al punto da volerlo raccontare ai suoi fan sui social. Morta in un grave incidente dopo un concerto: Stella aveva 19 anniMorta in un grave incidente ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 28 agosto 2022) Un lutto straziante, una vita strappataore di divertimento ed emozioni: la storia della giovane Stella ha commosso persino un famoso. Poco prima di perdere la vita, infatti, era stata al suoAveva trascorso la serata in un locale assistendo aldi unche amava ma, mentre faceva rientro a casa, è deceduta in un tragico incidente. Lasciando un vuoto incolmabile nei genitori, negli amici, in tutta la sua famiglia, ma anche nelstesso, informato di quanto accadutola sua performance dal vivo e rimasto letteramente sconvolto al punto da volerlo raccontare ai suoi fan sui social. Morta in un grave incidenteun: Stella aveva 19 anniMorta in un grave incidente ...

matteosalvinimi : P.S. Caro Roberto, hai vinto una querela che spero servirà a portare soldi a qualche associazione di volontariato c… - LaVeritaWeb : La soppressione del feto è sempre una tragedia: non bisogna avere paura di ricordarlo. - AndreaBricchi77 : Io non ho più parole per definire Binotto e il muretto Ferrari. Smetto di guardare la Formula 1. Mi avete schifato.… - svnforlouis : Louis io non ho parole - gustavolapasta_ : @camomilllaa spero non siano brutte parole.... -