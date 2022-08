“Non abbiamo le risorse”. Draghi alle prese con il rompicapo sulle bollette (Di domenica 28 agosto 2022) "Prima bisogna trovare le risorse". Anche quando sembra prepararsi la tempesta perfetta, il 'metodo di lavoro' di Mario Draghi non cambia. Mentre cresce il pressing dei partiti per mettere in campo misure "incisive e tempestive" contro il caro bollette a palazzo Chigi si predica cautela. Il dossier energia, viene spiegato, "è ovviamente" sulla scrivania del premier, così come su quelle di Daniele Franco, Roberto Cingolani e Roberto Garofoli, ma "un provvedimento, nero su bianco, non c'è ancora. Non ci saranno misure imminenti". Nelle stanze del governo, c'è, invece, un senso di incredulità rispetto alle parole che arrivano dalla politica. "Prima fanno cadere il Governo e poi dicono che la situazione è grave e deve risolverla il governo. E' paradossale, sembra un film", è il ragionamento di chi non manca di sottolineare ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) "Prima bisogna trovare le". Anche quando sembra prepararsi la tempesta perfetta, il 'metodo di lavoro' di Marionon cambia. Mentre cresce il pressing dei partiti per mettere in campo misure "incisive e tempestive" contro il caroa palazzo Chigi si predica cautela. Il dossier energia, viene spiegato, "è ovviamente" sulla scrivania del premier, così come su quelle di Daniele Franco, Roberto Cingolani e Roberto Garofoli, ma "un provvedimento, nero su bianco, non c'è ancora. Non ci saranno misure imminenti". Nelle stanze del governo, c'è, invece, un senso di incredulità rispettoparole che arrivano dalla politica. "Prima fanno cadere il Governo e poi dicono che la situazione è grave e deve risolverla il governo. E' paradossale, sembra un film", è il ragionamento di chi non manca di sottolineare ...

robersperanza : Incredibile assistere a proposte di riduzione delle risorse per la Sanità. Negli ultimi tre anni abbiamo finalmente… - SPatuanelli : L’allarme per lo tsunami energetico che sta arrivando lo abbiamo lanciato più di 6 mesi fa. Ora i cittadini si stan… - CarloCalenda : Vero. Non lo era. Per la lunghezza dei tempi di realizzazione e la localizzazione. Per questo nella SEN abbiamo pre… - Sh2ow : RT @BentivogliMarco: Nel comizio ad #Ancona, Giorgia #Meloni ha detto che “il gas ce lo abbiamo in mare qui davanti basta usare le #trivell… - EmanueleRatti : RT @dawac72: Ma se è arrivato il turno di una donna Premier in Italia, perché volete eleggere quella che si comporta come un uomo, ma non u… -