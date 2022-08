Noemi, la cantante viene scambiata per la presunta fiamma di Totti (Di domenica 28 agosto 2022) La cantante Noemi e lo scambio di persona In questi mesi i gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sprecati. Sembrerebbe che il calciatore abbia una relazione con Noemi Bocchi e che, pochi giorni fa, si siano visti anche in grande segreto: Ecco Totti, mentre in macchina, con una coppia di amici, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 28 agosto 2022) Lae lo scambio di persona In questi mesi i gossip sulla separazione tra Francescoe Ilary Blasi si sono sprecati. Sembrerebbe che il calciatore abbia una relazione conBocchi e che, pochi giorni fa, si siano visti anche in grande segreto: Ecco, mentre in macchina, con una coppia di amici, L'articolo proda Novella 2000.

FQMagazineit : “Noemi hai mandato all’aria una famiglia, hai fatto male i conti”: la cantante taggata in un tweet destinato alla n… - Novella_2000 : Noemi attaccata in un post indirizzato alla presunta fiamma di Totti: la reazione della cantante - cf41176 : @trash_italiano Non è lei, questa qui è la famosissima cantante Noemi Letizia, una ex fiamma di Berlusconi. - ironzpidey : voi ridete ma mia nonna era davvero convinta che totti stesse con noemi la cantante e ci è rimasta malissimo quando… - BITCHYFit : La cantante Noemi scambiata per Noemi Bocchi, il surreale botta e risposta -