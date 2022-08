“Noemi hai mandato all’aria una famiglia | hai fatto male i conti” | la cantante taggata in un tweet destinato alla nuova fiamma di Totti risponde così

(Di domenica 28 agosto 2022) La rottura-Blasi ‘scompare e riappare portandoci via’. Notizie (poche), rumors (tanti) e gente che sui social dice la sua. Anche in modo inappropriato a dire poco. Qualcuno ha preso un granchio enorme, scambiando ladel capitano,Bocchi, per laVeronica Scopelliti, in arte. “Signorina, mi dispiace ammettere che habene i. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandareuna. Non pensa che i figli dipasseranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…”, ha scritto una utente su Twitter, taggando l’artista. “Mi sa che lei ha sbagliato TAG”, ha risposto la ...

Così definisce Roberto Alessi gli ultimi scatti che riguardano Francesco Totti eBocchi . Il ... che è cugino dell'ex Filippo Magnini : ' L'ha presa benissimo, nonidea... ', ha detto a ......seun lavoro normale e devi pagare 800 o 1000 di affitto, sei obbligato a vedere da lontano le mille cose che succedono a Milano". Non solo Twitter e non solo affitti però: è il caso di...Gli amici di Totti: “Non se la sente di uscire allo scoperto” Dal canto suo, Totti non avrebbe intenzione di ufficializzare la storia con Noemi. Già fotografato più volte in compagnia della nuova ...Francesco Totti è andato al Circeo da Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi ha preso Isabel per andare in Croazia. Continua l'estate da separati della Blasi e ...