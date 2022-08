Noemi Bocchi non è la causa del divorzio di Totti ma sarebbe stanca di nascondersi (Di domenica 28 agosto 2022) Gli amici di Noemi Bocchi la difendono, alla rivista DiPiù hanno spiegato che lei non è la causa del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Hanno anche aggiunto che Noemi è stanca di nascondersi e vorrebbe vivere la sua storia d’amore con Totti alla luce del sole. Un desiderio che però sembrerebbe in netto contrasto con la riservatezza attuale di Totti. Dopo 20 anni d’amore e tre figli è davvero complicato e forse è davvero troppo presto presentare a tutti nuovi amori. La versione che riporta il settimanale di gossip è ovviamente quella riferita da terzi ma la difesa è tutta per la 34enne. E’ pur vero che Noemi Bocchi sta leggendo e ascoltando di tutto, perché tutti sembrano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 agosto 2022) Gli amici dila difendono, alla rivista DiPiù hanno spiegato che lei non è ladeltra Francescoe Ilary Blasi. Hanno anche aggiunto chedie vorrebbe vivere la sua storia d’amore conalla luce del sole. Un desiderio che però sembrerebbe in netto contrasto con la riservatezza attuale di. Dopo 20 anni d’amore e tre figli è davvero complicato e forse è davvero troppo presto presentare a tutti nuovi amori. La versione che riporta il settimanale di gossip è ovviamente quella riferita da terzi ma la difesa è tutta per la 34enne. E’ pur vero chesta leggendo e ascoltando di tutto, perché tutti sembrano ...

