No tav incappucciati di nuovo all'assalto del cantiere: FdI: "Basta con le ambiguità della sinistra" (Di domenica 28 agosto 2022) Un centinaio di attivisti No Tav, appartenenti all'ala più oltranzista del movimento antagonista che si oppone con violenza alla nuova ferrovia Torino-Lione, ha preso d'assalto di nuovo il cantiere di San Didero, in valle di Susa (Torino): qui è prevista la realizzazione del nuovo autoporto in sostituzione di quello che sarà spostato per i cantieri della stazione internazionale Tav. E' passato solo un mese dall'ultimo assalto. Un gruppo di incappucciati ha attaccato il cancello all'altezza dell'autostrada A32 per circa un'ora, dalla notte alle prime ore del mattino. Parti di concertina di filo spinato sono state strappate con l'ausilio di ganci e corde. Pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

