Niente offerta dello United per Osimhen? La scelta che può far saltare tutto | c’entra l’Ajax!

(Di domenica 28 agosto 2022) C’è fermento in casa Napoli dopo le notizie che accostano Cristiano Ronaldo al club azzurro. Il fuoriclasse portoghese è stato offerto agli azzurri dal suo procuratore Jorge Mendes, alla ricerca per lui di una nuova sistemazione in grado di fargli giocare la Champions League. Il Napoli ha effettuato la sua proposta: il Manchesterdovrebbe effettuare una riccada almeno 100 milioni pere sostenere per quest’anno l’ingaggio di CR7. In tal caso, gli azzurri valuterebbero molto volentieri l’arrivo del cinque volte Pallone d’Oro. Foto: Getty Images- Antony Antony vicino allo: salta? L’persarebbe però imprescindibile per la buona riuscita dell’affare. Al ...

Saverio73834480 : @Antonio_Tajani Di virtuale non ha niente il mercato TTF. Se manca l'offerta il prezzo sale. Diteci piuttosto che l… - Gianluc58594170 : @Torrenapoli1 @Chiariello_CS Ma perche Osimhen ti fa vincere?? Almeno ti prendi i 130 milioni e un campione che por… - ominodellaluce : @marcusventura72 Niente di difficile, qualsiasi libro di economia: prezzo determinato da incrocio tra domanda e offerta. - centrocampo360 : ATTENZIONE: Girano voci che il MUTD abbia fatto un offerta di 100M + Ronaldo per Osimhen. È una fake news, è vero M… - steampunk_egg : @gabriele9898 @softJumped niente si sta muovendo, una grande offerta che non arriverà mai. Un'altra cazzata di Jorg… -

Milan News

Ora però rieccolo, già idolo delle folle per aver respinto ognipensando solo alla Roma. Non c'è male come inizio, no, non c'è male per. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 ......, salvo che aprirà, a livello operativo, nel 2023. Newmann, in una lunga intervista rilasciata al "Financial Times" lo scorso marzo, ha detto che intende lavorare sulla crisi die di ... Il CorSera titola sul mercato in uscita: "Leao, niente offerta" Focus de Il Tirreno sulla probabile formazione che schiererà Vincenzo Italiano per Fiorentina-Napoli. Focus de Il Tirreno sulla probabile formazione che schiererà Vincenzo Italiano per Fiorentina-Napo ...Questa è una progressione normale per un giovane come Trevoh e noi crediamo in lui“. Il giovane difensore del Chelsea, accostato ai tre club italiani, resterà ai Blues. – Niente Roma, Inter o Milan pe ...