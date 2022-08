Niente Milan, UFFICIALE: Onyedika è un nuovo centrocampista del Bruges (Di domenica 28 agosto 2022) Era nell'aria, ora è UFFICIALE. Raphael Onyedika, centrocampista nigeriano classe 2001 cercato con insistenza dal Milan nelle scorse... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Era nell'aria, ora è. Raphaelnigeriano classe 2001 cercato con insistenza dalnelle scorse...

Jessica97254328 : @JWS_Italia Altro che gap diminuito milan veramente scarso , ho visto la Roma non é migliorata niente, x far giocar… - Cadelux : Cmq non c'è niente di peggio dell'Inter twitter quando la squadra gira male. Anzi sì, solo una cosa. Il Milan twitt… - ale90BN : Con la Juve non c'entra niente ma... qualcuno ha mai fatto uscire notizie della trattativa #Thiaw che alla fine ha… - Jessica97254328 : Milan femminile veramente scarso difesa e centrocampo scandalosa la Roma niente di che noi siamo nettamente più for… - Milan1899Djoko : @Redblack100x100 @DucaAndrea85 ti giuro mi fanno morire! per loro questo è rigore, ma quello di soppy no! si invent… -