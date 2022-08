NETFLIX SETTEMBRE 2022: LE NUOVE STAGIONI DI SKAM ITALIA, COBRA KAY E FATE: THE WINX CLUB, BLONDE, WANNA (Di domenica 28 agosto 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità di NETFLIX. SETTEMBRE 2022 è ricco di proposte tra titoli inediti e NUOVE STAGIONI. Tutti i dettagli e i trailer. Questa torrida lunga estate sta giungendo alla fine e SETTEMBRE lo sappiamo è un pò come il primo dell’anno, si riparte dopo le ferie, a lavoro, a scuola insomma si ritorna alla vita normale di tutti i giorni. Cosa c’è di meglio allora di distrarsi a fine giornata su un divano e godersi le novità di NETFLIX? Il gigante dello streaming ha preparato un SETTEMBRE coi fiocchi, partendo come sempre dalle serie, tanti attesi ritorni, dall’acclamata SKAM ITALIA che torna con la 5° stagione, passando per l’iconica COBRA Kai ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 28 agosto 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità diè ricco di proposte tra titoli inediti e. Tutti i dettagli e i trailer. Questa torrida lunga estate sta giungendo alla fine elo sappiamo è un pò come il primo dell’anno, si riparte dopo le ferie, a lavoro, a scuola insomma si ritorna alla vita normale di tutti i giorni. Cosa c’è di meglio allora di distrarsi a fine giornata su un divano e godersi le novità di? Il gigante dello streaming ha preparato uncoi fiocchi, partendo come sempre dalle serie, tanti attesi ritorni, dall’acclamatache torna con la 5° stagione, passando per l’iconicaKai ...

NetflixIT : Qualcuno ha già chiesto a Elia come sta? ?? #SkamItalia5 arriva il 1° settembre, solo su Netflix. - IlContiAndrea : Ecco la locandina della quinta stagione di #skamitalia che debutterà in Italia il 1° settembre 2022 solo su Netflix… - 59Gabriella : Visto che da oggi Demet sarà qualunque la sua carriera fino a oggi! Nuovo progetto su #DisneyPlusTR 14 settembre ??… - cinemaecritica : In Arrivo Venezia79… Riviviamo le Polemiche sulla Mostra di un Anno Fa Leggi su… - SUNSHlNEW00 : @neptxnewoo Siii esce il 19 settembre brooklyn 99, ho bisogno di sapere i tuoi personaggi preferiti Di The good pl… -